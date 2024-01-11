В интервью изданию OBOZ.UA Крамаров сообщил, что уже через н6есколько дней можно ожидать активизации войск Путина на фронте. По его словам, если сравнивать с ситуацией по состоянию на середину декабря, интенсивность боев снизилась, однако не существенно, информирует «НБН».

Военный эксперт объяснил, что захватчики на поле боя стали менее активными не из-за новогодних праздников, а из-за объективного состояния «второй армии мира». В последнюю неделю «освободители» занимаются перегруппировкой, реорганизацией и подтягиванием резервов на всех направлениях.

Аналитик отмечает, что как только оккупанты подтянут бронетехнику и пополнят резервы, они начнут активно штурмовать позиции Сил обороны и интенсивность боев станет достаточно высокой.

Крамаров высказался о ситуации в районе Авдеевки Донецкой области. Он констатировал, что на этом направлении силы ВС РФ истощены, однако и здесь стоит ожидать активизации захватчиков.

Напомним, в ОК «Юг» рассказали о ситуации на левобережье Херсонщины, сообщив о возобновлении штурмов позиций ВСУ оккупантами.