Как информирует «НБН»,об этом говорится в материале «Укринформ».

В настоящее время нет каких-либо достоверных данных информации, которая бы могла указывать на хищение, или же попадание в чужие руки оружия, которое было предоставлено Вооруженным силам Украины с начала полномасштабного вторжения РФ для защиты от российской агрессии.

Дословно из обнародованного сообщения:

Сейчас проводятся мероприятия по инвентаризации. И по состоянию на текущий момент пока что нет никой достоверной информации, которая могла бы указывать на незаконное перенаправление из Украины современного обычного оружия, которое было предоставлено американской стороной.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский сделал заявление о возвращении военнообязанных украинцев домой.