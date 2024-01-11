Военачальник в интервью изданию «Украинская правда» утверждает, что война будущего будет войной беспилотников против беспилотников. При этом вице-адмирал считает, что в вопросе моря БПЛА не станут универсальным «лекарством», информирует «НБН».

Неижпапа объяснил, что беспилотники, в отличие от кораблей, отличаются размером, вооружением, возможностью противостоять погодным условиям и другими характеристиками.

Командующий ВМС ВСУ отметил, что победить врага не получится, если флот просто «пересядет» на БПЛА. По его словам, это равносильно тому, что Сухопутные войска откажутся от танков, пушек, БМП и так далее.

Военачальник напомнил, что любая война – развитие технологий и разработка средств противодействия им врагом. Неижпапа добавил, что некоторые тактики, военные хитрости защитников, которые были отработаны в предыдущие годы полномасштабной войны, в 2024-м уже не сработают.

Также в интервью военачальник объяснил, почему Севастополь имеет большое значение для войск страны-агрессора.