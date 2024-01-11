Пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации сообщила, что ночью Ростовская, Калужская и Тульская области подверглись атаке беспилотников, информирует «НБН».

Традиционно в МО заявили, что силы противовоздушной обороны перехватили три БПЛА над этими регионами и пресекли попытку «киевского режима» осуществить «террористическую атаку». Также стало известно, что ночью было неспокойно и в Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале пожаловался, что дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. Путинский чиновник утверждает, что в результате удара БПЛА возгорания не было и никто не пострадал.

Отметим, что 10 января жаловались в РФ на удар дронов по Саратовской области. Выяснилось, что беспилотники атаковали аэродром армии Путина в Энгельсе.