О некоторых деталях атаки на Саратовскую область, совершенной в ночь на эту среду, 10-е января, и на которую этим утром жаловались в оборонном ведомстве страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале российского СМИ «ASTRA».

Отметим, что ранее в Министерстве обороны РФ заявляли — над регионом был сбит лишь один ударный беспилотник, якобы украинский. Впрочем, в соответствии с данными «ASTRA», этих дронов-камикадзе было больше, — 2, но и это количество, если верить росСМИ, было ликвидировано, при этом, обломки свалились на территорию военного аэродрома «Энгельс-2».

Следует напомнить, что после успешной атаки на этот же военный объект захватчиков, совершенной 26-го декабря 2022-го года, на аэродроме погибли трое «хороших россиян».

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