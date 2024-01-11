О том, что 29-го января в Ужгороде, запланирована встреча главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и руководителя ОПУ Андрея Ермака с Петером Сийярто, возглавляющим аналогичную венгерскую дипломатическую структуру, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко, опубликованное LIGA.net.

Как утверждает Николенко, вышеописанная встреча является пролонгацией недавних политико-дипломатических контактов Украины и Венгрии. В частности, ключевые вопросы, которые станут подниматься в Ужгороде, — организация переговорного процесса между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который послужит продвижению немаловажных для Украины решений в Евросоюзе, включая комплексное развитие взаимоотношений двух государств.

Ранее мы писали о том, при каком сценарии Орбан может занять пост президента Евросовета.