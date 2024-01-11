Американское издание Forbes пишет, что по одним из подсчетов 24 февраля 2022 года у войск Российской Федерации было 2987 танков, 2619 из которых захватчики потеряли за 23 месяца тяжелых боевых действий, информирует «НБН».

Данные аналитиков свидетельствуют о том, что за этот период 1725 танков Т-55, Т-72 и Т-80 «второй армии мира» были уничтожены, 145 – повреждены. Также 544 боевые машины были захвачены, а 205 — брошены «освободителями».

Москва заявляла, что в прошлом году ВПК страны-агрессора изготовил 1500 новых и модернизированных танков. Журналисты подсчитали, что сейчас, в лучшем случае, у путинских оккупационных сил есть 2400 таких бронемашин, однако это маловероятно.

В материале СМИ отмечается, что российская промышленность может не выпускать заявленное Кремлем количество танков. Издание ссылается на заявление французской разведывательной группы ARI, которая сообщила, что ВПК РФ в год производит всего 390 единиц такой боевой техники.

То есть, в 2022 и 2023 годах страна-агрессор изготовила или отремонтировала 780 танков. Если эти данные правдивы, следовательно, у армии Путина есть едва 1180 таких бронемашин.

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