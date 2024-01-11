Как информирует «НБН», такое заявление Владимир Зеленский озвучил во время пресс-конференции.

Дословно из заявления украинского лидера:

Наши партнеры передали нам некоторое оружие, способное стрелять на дальние дистанции. Я не стану говорить о том, что это именно такое, однако наши партнеры поймут. Мы уничтожили таким оружием двадцать шесть вертолетов и двенадцать самолетов всего за двадцать четыре чеса, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы двенадцать за один раз уничтожили. Просто было чем.