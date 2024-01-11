Глава ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что около 22:30 войска Российской Федерации обстреляли Киевский район Харькова ракетами С-300. В прокуратуре заявили, что оккупанты выпустили их из Белгородской области, информирует «НБН».

Позже Синегубов написал, что ВС РФ попали одной ракетой в нескольких метрах от входа в отель, второй – в крышу здания. На момент удара внутри находилось более 30 гражданских. В результате обстрела задняя часть гостиничного комплекса была разрушена, загорелось несколько автомобилей. Чиновник уточнил, что пострадали 12 человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в отеле не было ни одного военнослужащего, ранения получили гражданские, в частности журналисты турецкого СМИ.

Городской глава добавил, что в результате обстрела пострадал не только гостиничный комплекс, но и два дома, автосалон и производственное предприятие.

Ранее в ночь на 10 января российские захватчики ударили по детскому лагерю в Харькове.