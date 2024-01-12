В интервью французскому изданию Le Monde глава ГУР МОУ заявил, что активное использование дронов на фронте мешает проведению наступлений как Силам обороны, так и войскам страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам генерала, украинским военнослужащим и российским захватчикам сложно продвигаться, поскольку обе стороны интенсивно применяют ударные БПЛА.

Начальник разведки отметил, что есть и вторая причина – огромные заминированные территории. Глава ГУР МОУ подчеркнул, что сейчас в Украине плотность минных полей превышает ту, которая была во времена Второй мировой войны.

Военачальник сообщил, что существуют решения для этих проблем. Чтобы противодействовать беспилотникам защитникам необходимы электронные средства и специализированное оборудование для разминирования территорий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал, когда ожидать активизации наступления ВС РФ на фронте.