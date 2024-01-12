На встрече с представителями СМИ в Латвии украинский лидер заявил, что военное руководство армии Путина будет пытаться добиться успехов на поле боя перед «переизбранием» кремлевского диктатора на пост президента, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу гаранта.

Согласно прогнозу Зеленского, «вторая армия мира» будет готовить контрнаступления перед выборами президента в России, стараясь к этому времени получить какие-то меленькие тактические победы. По словам главы Украины, Путин намерен использовать их для информационной кампании перед и после его «переизбрания».

Президент отметил, что российские захватчики ничего не смогли оккупировать или продвинуться, в частности, они не взяли Авдеевку Донецкой области. Однако, как подчеркнул гарант, они являются «сложным врагом», поскольку не боятся убивать гражданских людей.

Украинский лидер добавил, что ВСУ не хватает оружия, кроме того, Силы обороны не могут сделать широкие шаги вперед, поскольку ВС РФ по-прежнему доминируют в воздушном пространстве.

Также во время общения с журналистами в Латвии президент упрекнул западных союзников в недостаточном количестве средств ПВО в Украине.