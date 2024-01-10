В ходе пресс-конференции с главой Литвы гарант заявил, что по результатам Вашингтонского саммита НАТО Украина хочет получить хотя бы один шаг навстречу интеграции в Альянс и увеличить количество систем противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Украинский лидер уточнил, что ожидания Киева от саммита заключаются в получении «двух конкретных вещей» — политического и оборонного решений. Зеленский рассчитывает, что Украине предоставят необходимое ей количество средств ПВО и ракет, которые позволят защитникам бороться против баллистики ВС РФ.

Также гарант добавил, что нашей стране хотелось бы получить минимум один конкретный шаг навстречу членству в Альянсе. В свою очередь литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что Украине, чтобы получить соответствующий сигнал от организации, нужна успешная национальная программа, которая будет демонстрировать ее стремление частью НАТО.

Также Зеленский высказался о «замораживании» боевых действий. Президент рассказал, что должны учитывать партнеры Украины, рассматривая такой сценарий войны.