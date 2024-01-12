В эфире национального телемарафона представитель украинской военной разведки сообщил, что на сегодня в Украине воюют 462 000 российских оккупантов. Этот показатель вдвое больше, чем был в начале полномасштабного вторжения ВС РФ, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, долгое время численность путинских захватнических сил поддерживается именно в этих пределах, учитывая военные компоненты Росгвардии, спецслужб и т.п.

Юсов заявил, что на сегодня войскам Российской Федерации не хватает сил, чтобы начать повторное масштабное наступление.

Представитель военной разведки напомнил, что в стране-агрессоре продолжается мобилизация. Он прогнозирует, что после «переизбрания» кремлевского диктатора Владимира Путина в России будет актуальным вопрос проведения публичных, а не скрытых мероприятий по набору граждан в оккупационные войска.

Напомним, аналитики ISW высказались об угрозе повторного наступления ВС РФ на Харьков.