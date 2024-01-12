Как информирует «НБН», кадры последствий атаки украинского беспилотника на штурмовую группу оккупантов были опубликованы в ТГ-канале «ВідеоРЕАКТОР».

Так, изначально на кадрах можно увидеть, как группа противника, штурмовики, которая насчитывает приблизительно десять человек, идет уверенным шагом, вероятно, на боевое задание, то есть, вытеснить украинских защитников с определенных позиций.

В свою очередь издание «Цензор.НЕТ» пишет, что все это происходило вблизи Авдеевки.

Потом беспилотник показывает этих же штурмовиков РФ, но уже лежащих после атаки украинских сил. Все, кто шли на бой против ВСУ, были ликвидированы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что как РФ насаживает «русский мир» украинцам в оккупации.