О том, как оккупационные «власти» продолжают политику информационной блокады на временно оккупированных территориях нашего государства, оставляя для украинцев сомнительную «лазейку», пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как уже понятно, основная модель машины пропаганды Москвы — абсолютное исключение получения достоверных сведений из надежных источников информации: все «неугодные» медиаресурсы попросту блокируются россиянами, за исключением государственных, доступ к которым, напротив, расширяется.

В частности, враги обязывают бюджетников на временно оккупированных территориях Юга Украины получать комплекты спутникового телевидения с предсказуемым названием «Русский мир», позволяющие на бесплатной основе просматривать 24-ре российских пропагандистских канала.

Ранее мы писали о том, как МИД Украины отреагировало на проведение в Италии пропагандисткой выставки РФ о «возрождении» Мариуполя.