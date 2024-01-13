О том, что сегодня, 13-го января, во Львовской области на трассе из Киева в Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Патрульной полиции Украины.

Как стало известно, автокатастрофа случилась в окрестностях города Винники — выехавшая на место событий группа правоохранителей отметила, что вследствие данного ДТП есть несколько потерпевших. Также, прочие детали инцидента, включая точную численность травмированных граждан, полицейские пока не раскрывают.

Следует отметить, что из-за указанной дорожной аварии, сообщение на трассе государственного значения Киев-Чоп частично приостановлено — патрульные организовали реверсное передвижение автотранспорта, одновременно призвав водителей быть осторожными на дорогах, в особенности, учитывая текущие погодные условия.

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