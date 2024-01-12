О том, что в указанной области военнослужащий выпустил автоматную очередь в собственного командира, а после этого свел счеты и со своей жизнью, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Николаевской специализированной прокуратуры в оборонной сфере Южного региона Андрея Клепова, опубликованное «Укринформом».

Как стало известно со слов Клепова, данное трагическое событие произошло в воскресенье, 7-го января: военный по невыясненной причине не менее 6 раз выстрелил в замкомандира роты из своего автомата, вследствие чего тот умер на месте. Впрочем, затем убийца застрелился и сам.

Глава Николаевской специализированной прокуратуры добавил — сейчас инициировано возбуждение соответствующего уголовного производства, а следственные мероприятия возложены на ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Ранее мы писали о том, что Арахамия сообщал, какие пункты мобилизационного законопроекта отклонил оборонный комитет Рады.