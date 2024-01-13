Как информирует «НБН», такой вывод можно сделать из опубликованных в сети ими же (оккупантами, — ред.) снятых видео. На одном из таких, появившемся в ТГ-канале «ВідеоРЕАКТОР» идущий вблизи своей позиции чеченец рассказывает о том, что это одна из наиболее горячих точек на фронте. Он отмечает, что обстрелы их позиции со стороны ВСУ не прекращаются и здесь очень тяжело. Также он показывает на своем видео уничтоженных оккупантов, которых даже не отправляют домой, чтобы нормально похоронить, они лежат просто на земле и гниют.

Несмотря на такое плачевное состояние и факт того, как рассказал чеченец на видео, что половина из них боятся идти в бой, сидят в блиндаже и ничего не делают, перед ними стоит задача отобрать у ВСУ занятые ими позиции. Говоря об этом, «кадыровец» утверждает, что на этом участке фронта падет больше половины армии. Он добавил, что именно здесь уже было убито не мало российских оккупантов, еще год назад, и все это продолжается и сейчас.

Также захватчик признается, что из Украины трудно вернуться домой живым, а еще здесь на фронте можно попросту сойти с ума. Он также показал на видео лес, который был возле их блиндажа, превратившийся просто в выжженую землю после двухдневного обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как российская группа штурмовиков на Авдеевском направлении, шедшая на зачистку позиций ВСУ, была полностью уничтожена при четкой и слаженной работе украинских военных.