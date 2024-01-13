О том, что Москва запланировала построить ряд свалок на временно захваченных землях в восточной части нашей страны, предполагая складировать там различные бытовые и прочие отбросы жизнедеятельности россиян, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, шесть таких «мусорных полигонов» враги предполагают соорудить на ВОТ Луганщины, а еще три — на Донетчине. При этом, свозить отходы планируется не только с ВОТ, но и из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

Следует отметить, что захватчики уже практикуют завоз мусора из Ростовской области на ВОТ Донецкой области, одновременно прервав строительство новой свалки в окрестностях Ростова из-за протестов местного социума.

Ранее мы писали о том, что движение сопротивления раскрывало «холодные» методы, которыми захватчики принуждают украинцев к получению паспортов РФ.