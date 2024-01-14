Как информирует «НБН», отвечая на данный вопрос, Арестович записал краткое видео, в котором заявил:

Нет, это слухи, которые распространяются. Нападать им на Харьков нечего. Там нет войск, нет их концентрации, нет резервов, чтобы делать это. И негде даже взять, потому что они завязли в Крыму, завязли на Херсонском направлении, завязли под Купянском, под Авдеевкой, и взять еще где-то резервы и на пятое направление? Там даже не резервы, там нужно тысяч 40, чтобы поиметь какой-то положительный эффект, а это задача из нерешаемых. Но даже если враг и замыслит это и начнет собирать там силы, то в современной войне скрыть это не получится, мы будем об этом знать и примем соответствующие меры.