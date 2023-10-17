На своей Facebook-странице секретарь СНБО предупредил украинцев о том, что враг пытается создать в нашей стране новую агентурную сеть. В частности, ФСБ реализует политический проект, который ориентирован на остатки пророссийских граждан, через активизацию «экспертов», «актеров-разведчиков» и других «аферистов», информирует «НБН».

Арестович в своем Facebook-аккаунте резко ответил на обвинения чиновника и грубо оскорбил его. Бывший советник Офиса Зеленского заявил, что его задача якобы заключается в том, чтобы «разъяснять ситуацию» миллионам людей. В то же время функция Данилова – «пиз*еть на государственном».

По словам экс-сотрудника ОПУ, он несколько раз видел, как Данилов носил слайды главе государства и за два с половиной года от него якобы не было пользы.

Ранее Данилов прокомментировал активизацию ядерной истерии в стране-агрессоре.