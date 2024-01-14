О том, что утром этого воскресенья, 14-го января, государство-террорист вывело в акваторию Черного моря более 10 кораблей, а также чем это объясняется, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Военно-морских сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, вражеская группировка в Черном море сейчас состоит из 11-ти кораблей, один из которых является ракетоносителем, и может осуществить суммарный запуск в 8-мь «Калибров». Присутствие прочих боевых плавсредств ЧФ РФ в водах Черного моря объясняется началом «учебного года» — из 11-ти кораблей, лишь 2-ве единицы осуществляют боевое дежурство, а остальные, — «участвуют в этом учебном процессе».

Также, в акватории Азовского моря, по утверждениям спикера ВМС, сейчас есть только 1-н корабль противника, и это не ракетоносец.

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» сообщали о передислокации кораблей-ракетоносителей ЧФ РФ в Севастополе.