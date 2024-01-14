Как информирует «НБН», об этом пишет ТГ-канал «Луганщина оперативна» со ссылкой на заявление заместителя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Мысягина. Также об этом сообщает ТГ-канал Times of Ukraine со ссылкой на заявление народного депутата Верховной Рады Украины Александра Федиенко.

В частности, в сообщениях отмечается, что эти события произошли полтора часа назад. Известно, что самолет ВКС РФ А-50 был сбит, а вот ИЛ-22 – подбит, однако продолжал находиться в воздухе и добраться к ближайшему аэродрому, однако он исчез с радаров после начала снижения в районе Керчи.

Сейчас осталось дождаться подтверждения данной информации официальными лицами или ведомствами .

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Гуменюк рассказала, как изменилась тактика России по использованию авиации после потери истребителей.