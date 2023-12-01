О том, где путинская армия не прекращает ведения активных наземных пехотных атак, поддерживаемых бронетехникой и авиацией, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего ОСУВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

Как стало известно, защитниками нашей страны стойко удерживается оборона на Авдеевском направлении, при этом, украинская армия продолжает методичное наступление на Мелитопольском направлении.

По словам Тарнавского, всего в течение последних суток было уничтожено 44 единиц военной бронетехники, не исключая 1-го комплекса дальнего визуального наблюдения «Муром-М». Кроме того, российские войска вторжения, кроме 3-х складов с боеприпасами и 1-го важного объекта, не досчитаются:

629 единиц личного состава;

3 танков;

3 артсистем;

16 прочих бронемашин (в составе таких потерь — САУ «Мста-С» и 6 БТР-82).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в РФ почти вдвое сократилось количество сторонников войны.