Заместитель Буданова в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что в этот отопительный сезон армия Путина сосредоточилась на уничтожении объектов оборонно-промышленного комплекса, штабов, систем управления и отдельных подразделений, которые размещены на линии фронта, информирует «НБН».

Представитель ГУР МОУ отметил, что российские захватчики не достигают поставленных целей, в частности из-за своего неточного оружия, например, аэробаллистических ракет «Кинжал». Скибицкий отметил, что от таких ударов страдают в основном гражданские.

При этом генерал отметил, что, если «вторая армия мира» не атакует энергетическую систему Украины, это не означает, что оккупанты не следят за ее состоянием. По данным разведки, ВС РФ провели анализ для обстрелов энергообъектов в 2022-2023 году, определив наиболее критические из них.

Скибицкий подчеркнул, что россияне регулярно проводит космическую съемку энергетической инфраструктуры на территории нашей страны, чтобы при необходимости атаковать эти объекты.

Ранее у Буданова рассказали, хватит ли войскам Российской Федерации сил для проведения повторного масштабного наступления.