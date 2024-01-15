В отчете ISW сообщается, что ВС РФ продолжают экспериментировать с атаками на Украину с использованием ракет и дронов, пытаясь пробить противовоздушную оборону, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на высказывание на российского блогера. По его словам, армия Путина в последнее время атаковала соседнюю страну с использованием различных типов ракетного оружия, в частности применяла баллистические ракеты «Кинжал».

Также блогер сообщил, что ВС РФ запускали по Украине дроны-камикадзе «Шахед» и воздушные приманки, чтобы обойти ПВО и нанести успешные удары ракетами.

Американские аналитики отмечают, что российские захватчики проводили эксперименты во время атак с различными комбинациями ракетного оружия и ударных БПЛА в надежде пробить противовоздушную оборону. Однако украинские военные сумели адаптироваться к вражеским схемам обстрелов.

В Институте изучения войны также процитировали спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который рассказал, что антироссийские санкции, вероятно, ухудшат качество ракет страны-агрессора. Эксперты ISW допускают, что Кремль активно старается получить баллистику из-за рубежа.

Ранее в ISW рассказали о секрете успеха украинской противовоздушной обороны во время массированной атаки ВС РФ 13 января.