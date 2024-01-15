В пресс-службе ГУР МОУ в понедельник, 15 января, сообщили, что вчерашняя «бавовна» в Мелитополе на улице Гоголя – операция движения сопротивления. Партизаны взорвали автомобиль путинских оккупационных сил УАЗ Patriot, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что в результате «хлопка» пострадал не только внедорожник российских захватчиков, но и сами «освободители». После взрыва оккупанты перекрыли прилегающие к месту инцидента улицы, туда приехали кареты скорой помощи.

В разведке отметили, что, по предварительным данным, врачи понадобились не всем. Точная информация о количестве «двухсотых» и «трехсотых» захватчиков в результате подрыва автомобиля уточняется.

Напомним, 13 января прогремели взрывы в Бердянске и Мариуполе. В России заявляют об ударах по временно оккупированным городами. СМИ сообщили о потерях армии Путина в результате «бавовны».