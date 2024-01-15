В понедельник, 15 января, главнокомандующий ВСУ подтвердил, что Воздушные силы Украины «отминусовали» самолет-разведчик А-50 и пункт управления Ил-22 войск Российской Федерации.

Военачальник поблагодарил военнослужащих ВС ВСУ, которые спланировали и успешно провели операцию в Приазовье, информирует «НБН».

Отметим, что сегодня утром командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 «второй армии мира» были сбиты защитниками.

В свою очередь российские паблики ранее заявляли, что по авиации армии Путина в районе Азовского моря могли ошибочно нанести удар силы противовоздушной обороны страны-агрессора в Крыму.

Напомним, 13 января в Мариуполе и Бердянске прогремели взрывы. Российские СМИ заявили об ударах по временно захваченным городам, в результате которых были ликвидированы 27 оккупантов, среди которых есть офицеры.