В интервью изданию «РБК-Украина» представитель ГУР МОУ рассказал, что ежедневно в войска Российской Федерации набирают около 1000-1100 граждан. Следовательно, ежемесячно армия Путина пополняется на 30000 человек, информирует «НБН».

По словам заместителя Буданова, за счет мобилизованных командование «второй армии мира» восполняет потери, а также формирует резервные полки. Скибицкий отметил, что мобилизация в стране-агрессоре не прекращается, однако сейчас эти мероприятия не настолько массовые, как это было в октябре-декабре 2022 года.

Генерал отметил, что граждан государства-террориста заманивают в оккупационные войска обещанием хороших зарплат. Особенно денежная мотивация актуальна для регионов, где низкие заработные платы либо вообще нет рабочих мест.

Замглавы ГУР уточнил, что день боевых действий в путинских оккупационных силах – это плюс 8000 рублей к зарплате. В месяц таких бонусов у захватчиков, которые участвуют в боях на первой линии, набегает около 220000-250000 рублей.

Также в интервью Скибицкий назвал цели для ракетных ударов ВС РФ в Украине, высказавшись об атаках врага на энергетическую инфраструктуру.