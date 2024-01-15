Telegram-канал Fighterbomber опубликовал фотографию, на которой предположительно изображен «демилитаризированный» Ил-22 оккупационных войск. До этого российские паблики утверждали, что пилотам удалось посадить самолет после удара Вооруженных сил Украины, информирует «НБН».

В понедельник, 15 января, главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что защитники «отминусовали» Ил-22 и А-50 «второй армии мира» в районе Азовского моря. По словам военачальника, ликвидация самолетов захватчиков – успешная операция Воздушных сил Украины.

В то же время в Кремле заявили, что у них якобы нет информации о потерях авиации ВС РФ. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такие данные должно комментировать в оборонном ведомстве России.