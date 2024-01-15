Во время общения с представителями СМИ спикер российского диктатора сделал вид, что в Москве не знают о «демилитаризации» А-50 и Ил-22 оккупационных войск РФ над Азовским морем. Песков заявил, что в Кремле якобы нет информации о ликвидированных ВСУ боевых самолетах, сообщает «НБН».

Пресс-секретарь главы государства террориста добавил, что эта тема касается хода так называемой «СВО», порекомендовав уточнять информацию о сбитой авиации в Министерстве обороны РФ.

Отметим, что об ударах по Ил-22 и А-50 стало известно в воскресенье, 14 января. Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил сообщения о «демилитаризации» самолетов врага. Генерал отметил, что ликвидация авиации армии Путина – успешная операция Воздушных сил.