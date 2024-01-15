В интервью изданию «РБК-Украина» генерал заявил, что страна-агрессор не достигла военных целей, которые поставила перед собой, так как украинские защитники существенно ослабили путинские оккупационные силы, информирует «НБН».

Заместитель Буданова рассказал, что согласно подсчетам ГУР МОУ, на восстановление потенциала сухопутных войск Российской Федерации понадобится от 5 до 10 лет, а для восстановления арсенала высокоточного оружия – 3-5 лет.

Скибицкий также обратил внимание на заслугу ВСУ в предотвращении военных конфликтов из-за РФ за рубежом. Генерал отметил, что защитники не позволили военной машине государства-террориста подготовиться и начать агрессию не только против украинцев, но и против других стран.

Также в интервью заместитель главы ГУР МОУ рассказал о мобилизации в России. Он сообщил, сколько человек ежемесячно набирают в оккупационные войска и чем граждан РФ мотивируют участвовать в так называемой «спецоперации».