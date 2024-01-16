Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что во время ночной атаки дронов на Воронежскую область два беспилотника сбили в районе военного аэродрома «Балтимор», информирует «НБН».

Известно, что на воронежском аэродроме дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Помимо этого, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Воздушно-космические силы «второй армии мира» регулярно используют «Балтимор» для нанесения ударов по территории соседнего государства.

Напомним, ночью Воронеж проснулся от серии взрывов. В результате отражения атаки БПЛА российской ПВО в городе пострадали более 35 многоэтажных домов, в одном из них начался пожар. В Сети показали соответствующие кадры.