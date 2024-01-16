Telegram-канал SHOT ночью написал, что жители Воронежа слышат взрывы в городе, которых насчитали от 5 до 9, и видят яркие вспышки в небе. От громких «хлопков» тряслись окна в рамах, информирует «НБН».

Также появились сообщения о том, что на Тепличной улице от прилета пострадала многоэтажка, в ней вспыхнул пожар. Telegram-канал «Типичный Воронеж» опубликовал кадры последствий.

Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что город подвергся атаке БПЛА. В результате отражения удара пострадал ребенок, были повреждены 35 квартир трех десятиэтажек на улице Тепличной, в одной из них ликвидировано возгорание, а также повреждены окна в 4 домах на улице Острогожской.

Путинский чиновник сообщил, что противовоздушная оборона сбила все беспилотники. В то же время мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, объяснив введение таких мер для «оперативности принятия решений».

В Минобороны РФ заявили, что ночью силы ПВО перехватили 3 дрона и уничтожили 5 БПЛА над Воронежской областью, обвинив в атаке беспилотников Украину.

Напомним, в России показали, как выглядит самолет Ил-22 после «демилитаризации» ВСУ.