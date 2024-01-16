Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Синегубов написал, что в результате удара РФ по центру города, где располагается жилая инфраструктура, пострадали шестнадцать человек.

Дословно из обнародованного сообщения:

Оккупационные силы нанесли удар по жилой инфраструктуре в центре города. Были повреждены многоэтажные дома.

В это же время в ОВА добавили, что одна из пострадавших, женщина 43 лет, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще десять пострадавших – в легком и среднем состояниях. Медработники продолжают осмотр пострадавших.

Немного позже Синегубов добавил, что в общей сложности в результате ракетного удара РФ по Харькову в данный час насчитывается 16 пострадавших, среди которых две женщины в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как оккупанты в ночное время 10 января нанесли удары по детскому лагерю в Харькове.