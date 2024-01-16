В интервью агентству Reuters генерал сообщил, что россияне неоднократно пытались его убить. По мнению военачальника, в Москве до сих пор видят в нем угрозу, о чем свидетельствуют несколько покушений, информирует «НБН».

«Скажем так: мы знакомы с ракетными ударами», — прокомментировал командующий Сухопутными войсками попытки страны-агрессора устранить его.

Напомним, что в мае прошлого года кремлевские пропагандисты несколько дней распространяли фейки о том, что оккупанты якобы ликвидировали Сырского и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, пытаясь деморализовать защитников и население Украины.

Ранее глава государства Владимир Зеленский рассказал о попытках россиян ликвидировать его. Украинский лидер раскрыл, сколько покушений на его жизнь предотвратили спецслужбы с начала большой войны с Россией.