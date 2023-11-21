В интервью британскому изданию The Sun украинский лидер рассказал, что с начала полномасштабного вторжения путинских оккупационных сил в нашу страну спецслужбы предотвратили как минимум 5-6 покушений россиян на него, информирует «НБН».

Гарант назвал «очень интересной» первую попытку группы диверсантов РФ физически устранить его. Президент отметил, что это выглядело страшно, как коронавирус и люди не знали, что с этим делать.

Позже Зеленский смог адаптироваться к покушениям, которые стали для него обычными разведывательными данными о том, что в страну прибыла еще одна вражеская группа, чтобы попытаться убить его.

Журналисты напомнили, что в 2022 году в первый день большой войны с РФ спецназ оккупантов высадился в Киеве с целью уничтожить главу Украины. Вашингтон и Лондон предложили главе государства вывезти его из города, на что он ответил: «Мне нужны боеприпасы, а не такси».

Лидер украинцев отмечает, что Москва все еще надеется свергнуть его с власти. Зеленский рассказал об операции «Майдан-3».