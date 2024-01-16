Украинский лидер во время выступления в Давосе напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не изменится, поэтому изменения должны происходить в мире. Зеленский отметил, что российский лидер поддерживает террористические режимы, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу гаранта.

Президент напомнил, что украинцы стали на защиту своей страны тогда, когда почти никто в них не верил. Однако Украина смогла «перевернуть игру» и теперь никто не верит в Российскую Федерацию.

По словам главы государства, призывы к Киеву «не эскалировать» звучали как «зеленый свет» для президента-агрессора. В результате Украина потеряла время.

Также гарант поблагодарил союзников за новые антироссийские санкции, однако отметил, что в каждой ракете, которую производит РФ, до сих пор есть компоненты из западных стран. Кроме того, украинский лидер предостерег от «замораживания» боевых действий, напомнив, что такой сценарий произошел на востоке нашей страны и он обернулся полномасштабным вторжением россиян.

Ранее Зеленский спрогнозировал активизацию захватчиков на фронте перед «переизбранием» Путина на пост президента РФ.