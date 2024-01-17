Городской совет Мариуполя, ссылаясь на местные паблики, сообщил, что в захваченном Россией городе за последние четыре недели возросло количество заболевших вирусными инфекциями, информирует «НБН».

В ведомстве отмечают, что все больше мариупольцев обращаются за медицинской помощью. Люди жалуются на сильный кашель, высокую температуру и другие неприятные симптомы, которые их беспокоят.

Захватчики не говорят, в городе вспышка заболеваемости ОРВИ или коронавирусом. При этом россияне никак не подготовили медучреждения к распространению инфекционных заболеваний, в частности COVID-19. В больницах дефицит необходимого оборудования и препаратов.

В горсовете добавляют, что в Мариуполе возможна эпидемия, поскольку из-за низкого уровня медицины случаев заболеваемости становится больше.

Ранее власти Мариуполя показали, как россияне «восстанавливают» жилые дома в разрушенном городе.