О том, как на территории временно захваченного города, оккупационные администрации создают иллюзию ремонтов домов, восстанавливая лишь фасады, а в жилых постройках все остается в практически аварийном состоянии, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

В частности, за фронтальной частью домов скрывается жестокая реальность — внутри многоэтажек фактически не проведен ремонт и не заменены системы коммуникаций. Впрочем, именно в подобном виде дома и сдают, утверждая, что они полностью «готовы к жизни».

Например, в одном таком «отремонтированном» доме, расположенном на пр. Мира, 42 уже произошел прорыв внутренних коммуникаций, и потоком воды затоплен «красивый фасад».

Ранее мы писали о том, что в итальянской Модене планируют провести российскую пропагандистскую выставку о «возрождении» Мариуполя.