Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Черноморском флоте РФ, рассказал, что офицеров обнаружили мертвыми в квартире одного из них, информирует «НБН».

Сообщается, что один из оккупантов планировал жениться и перед свадьбой организовал мальчишник. В ходе вечеринки все захватчики употребляли элитный алкоголь, который и отправил «освободителей» на «концерт Кобзона».

Собеседник в ФСБ РФ уточнил, что офицеры ЧФ были отравлены спиртными напитками: в дорогом коньяке, виски и джине были большие дозы мышьяка и крысиного яда.

Напомним, что во временно захваченном Мариуполе в новогоднюю ночь ликвидировали 17 «освободителей». Неизвестные во время празднования усыпили оккупантов с помощью снотворного в алкоголе, а после убили их.