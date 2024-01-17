В ЦПД обратили внимание на отчет американского Института изучения войны, в котором предполагается формирование оккупантами десанта для высадки в тылу Сил обороны, как это было в начале полномасштабной войны в Гостомеле Киевской области.

В то же время российские пропагандисты распространяют сообщения о подобных операциях захватчиков, в частности под Харьковом, информирует «НБН».

По словам Коваленко, у «второй армии мира» нет резервов для повторного наступления на Харьков, кроме того, маловероятен в этом городе и «гостомельский сценарий».

Лейтенант ВСУ объяснил, что у Сил обороны есть оружие, которое способно оперативно уничтожать авиацию армии Путина. Защитники активно занимаются «демилитаризацией» самолетов и вертолетов врага.

Кроме того, как отметил заместитель руководителя ЦПД, высадка десанта РФ в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а сегодня украинские войска значительно усилили противовоздушную оборону.

Ранее в ISW оценили угрозу повторного наступления «второй армии мира» на Харьков.