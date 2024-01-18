Андрющенко сообщил, что в среду, 17 января, бойцы «второй армии мира» решили запустить очередную авиабомбу на линию фронта, однако она внезапно «потерялась» возле временно захваченного Мариуполя недалеко от россиян, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Как рассказал чиновник, инцидент произошел в районе сел Гранитное и Кальчик. КАБ упал где-то в полях, рядом с позициями «освободителей». Андрющенко уточнил, что, к сожалению, бомба не взорвалась.

Советник мэра отметил, что ранее были инциденты и с падением ракет ВС РФ, которые, по его словам, россияне «собирают на коленях». Чиновник считает, что из-за неточности оружия захватчиков оно падает на головы им самим. Он предполагает, что по этой причине оккупанты нервничают, когда прикрепляют снаряды к истребителям.

Напомним, что в британской разведке объяснили инциденты с падениями ракет «второй армии мира» на территории Российской Федерации и временно оккупированных регионов Украины.