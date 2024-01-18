Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источник в Главном управлении разведки Министерстве обороны Украины, сообщил подробности спецоперации в Ленинградской области РФ, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, дрон, который атаковал нефтяную базу в Санкт-Петербурге, на пути к цели пролетел над резиденцией кремлевского диктатора на Валдае. Спецобъект российского президента известен как «суперзащищенный» противовоздушной обороной.

Отметим, что в России скрывают результаты ночной атаки БПЛА на Санкт-Петербург. В то же время Telegram-каналы сообщают, что дроны ударили по АО «Петербургский нефтеналивной терминал».

Как сообщалось, агенты движения «Атеш» в Севастополе обнаружили затонувший сторожевой корабль «Тарантул» армии Путина. Партизаны заявили, что это судно российские захватчики украли во время оккупации Крыма.