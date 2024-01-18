Эксперты ISW в своем отчете пишут, что ВС РФ, вероятно, готовятся возобновить наступление на восточной линии фронта – Купянском и Лиманском направлениях, информирует «НБН».

Американские аналитики цитируют представителя Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, который сообщил, что «вторая армия мира» перемещает наступательные операции из района Купянска на Лиманское направление.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что под Купянском за последние три недели атаки войск Путина сократились до двух-пяти обстрелов в день.

При этом, как отмечают в Институте изучения войны, в ВСУ ожидают возобновления атак российских захватчиков на этом направлении. Эксперты предполагают, что «освободители» пойдут в наступление после того, как устойчивые минусовые температуры заморозят землю. Предположительное время активизации ВС РФ под Купянском и Лиманом – конец января или начало февраля.

Ранее лейтенант ВСУ высказался о повторном наступлении россиян на Харьков. Военный ответил, возможен ли «гостомельский сценарий» в этом городе.