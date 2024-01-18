Как информирует «НБН», в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на странице в социальной сети Facebook, потери врага за минувшие сутки в живой силе составили 780 человек.

Помимо того, Вооруженные силы Украины уничтожили за минувшие сутки 41 беспилотник врага, 21 танк, 38 единиц ББМ, 24 артиллерийские системы, 2 единицы РСЗО, одну крылатую ракету, 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также тринадцать единиц спецтехники.

Напомним, ранее мы уже писали о ликвидации одного из наиболее опытных пилотов Российской Федерации в ходе удара ВСУ по российскому самолету А-50 в небе над Азовским морем.