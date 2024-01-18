В четверг, 18 января, оборонное ведомство Российской Федерации опубликовало кадры проверки Шойгу выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ВПК в Московской области, информирует «НБН».

Как пишет российское пропагандистское агентство «ТАСС», путинскому министру доложили о том, что дальность одного из изделий, производство которого увеличили по приказу Кремля, составляет 250 километров.

Однако главе Минобороны не понравилась эта новость и он распорядился увеличить дальность вооружения до 300 и более километров. Также соратник российского диктатора дал понять, что нужно еще увеличить объемы производства, поскольку оккупанты расходуют ракеты ежедневно.

Напомним, СМИ рассказали, компании из каких стран отправляют в РФ детали для ракет и БПЛА, помогая Кремлю обходить санкции.