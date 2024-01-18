В эфире национального телемарафона секретарь СНБО заявил, что наша страна входит в первую тройку государств, которые выпускают современные БПЛА, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что Украина достаточно успешна в этой сфере, поскольку западные партнеры обращаются к нашим частным компаниям и изучают беспилотники, которые они производят.

Данилов уточнил, что именно украинские частные компании активно перестраиваются на военные рельсы и производят дроны для защитников. Большое количество поставок БПЛА идут в Министерство обороны именно из этих предприятий.

Также секретарь СНБО отметил, что первое государство, которое дало «зеленый свет» совместной работе с Украиной в ВПК стала Великобритания. Чиновник добавил, что пока не все осознали, насколько важное соглашение подписали между Киевом и Лондоном.

Напомним, в конце декабря глава государства Владимир Зеленский высказался о планах Украины по производству оружия.