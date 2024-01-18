В эфире телеканала «Мы – Украина» полковник рассказал, что на Авдеевском направлении страна-агрессор держит более 40 000 захватчиков, информирует «НБН».

По словам Штупуна, путинские оккупационные силы активизировались в районе Авдеевки. Войска Российской Федерации усилили штурмовое давление на город. Однако до сих пор враг не имел успешного продвижения в районе города.

Полковник добавил, что в общем в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» против Сил обороны действуют более 160 000 захватчиков.

Ранее начальник Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш сообщал, что «освободители» начали чаще штурмовать позиции ВСУ в районе города, поскольку погодные условия позволили им использовать технику для наступления.

Напомним, в Донецкой областной военной администрации показали фотографии разрушенной российскими войсками Авдеевки.