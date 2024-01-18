О том, что в ночь на этот четверг, 18-е января, территория Авдеевки вновь подверглась нескольким российским авиаударам, вследствие чего частично разрушены, как минимум, три дома, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Facebook-аккаунте главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, помимо Авдеевки, российско-оккупационные войска вторжения обстреляли территорию Марьинской общины — атакована Красногоровка и Константиновка. В Очеретинской общине — нанесены удары по Новоселовке-Первой, а в Кураховской общине — по Ураганову.

Также, на территории Краматорского района: в Лиманской обшине повреждены 2 домовладения в Колодязях, разрушены 3 домовладения в Ивановке, и обстреляны Торское и Заречное. Кроме того, под вражеским огнем оказались окрестности Константиновской общины.

В Бахмутском районе: в Звановской общине пострадали Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской общине — Раздоловка и Васюковка. Помимо этого, в Северске зафиксированы повреждения у 1 дома и 2 админзданий, в Часовоярской общине — у 13 частных домовладений и 1 многоэтажки, а в Торецке — у еще 1 дома.

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» рассказали, по каким направлениям оккупанты планируют активизировать наступление.